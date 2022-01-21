Напередодні Петрнанджело продемонстрував неабиякі вольові якості в турнірі з бай-іном 50 000 доларів. Американець виграв івент, розкрутившись лише з одного великого блайнда.

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Крім 567 тисяч доларів призових, Петранджело отримав перепустку у найдорожчу подію серії і ефективно скористався подарунком. Нік довгий час ішов чип-лідером, але до топ-3 суттєво розгубив свій стек. Реваншуватись допомогла роздача проти Шона Перрі, який в топ-3 уже дещо покривав Петранджело.

Обравши блефову лінію, Перрі поставив усі вулиці з рукою 9-4. Дошка для цієї карти виявилась, м’яко кажучи, не підходящою – A-Q-J-8-A. Петранджело, утім, довелось добряче попітніти, аби із Q-10 зрівняти ол-ін суперника на рівері. Надихнувшись цим хіроу-колом, Нік довів справу до переможного кінця.

У хедз-апі Петранджело упорався із Девідом Пітерсом, нехай і розпочинав дуель у статусі чип-аутсайдера. У вирішальній роздачі чемпіон зібрав флеш із А-10, обігравши кишенькові 6-6. Нік Петрнаджело додав до свого банкролу 1 026 000 доларів і піднявся на 24-ту сходинку в All Time Money List. У американця тепер більше 23 мільйона доларів призових за кар’єру.