Сценарий одного из самых дорогих ивентов серии Stairway To Millions за 50 000 долларов может служить настоящим мотивационным пособием для игры в турнирный покер.

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Регуляр Ник Петранджело на ранней стадии турнира потерял практически весь свой стек. На боксе американца осталось 9 000 фишек, на тот момент лишь чуть больше одного большого блайнда. Петранджело, вооружившись оптимизмом и благосклонностью фортуны, домой не спешил.

Ник сумел раскрутиться и досидеть до топ-9. На поздней стадии американцу снова пришлось выживать, но он и до призов доковылял. К слову, из 21 входа в турнир только трое попали в деньги. Петранджело в топ-3 уже шел со вторым стеком, и именно Ник оформил в игре хедз-ап, убрав с пути Криса Брюера.

В конце концов, и с Али Имсировичем волевой американец управился. В решающей раздаче Петранджело с А-А принял А-9 боснийца. Характер чемпиона организаторы оценили в 567 тысяч долларов. Вдобавок, Ник Петранджело получил билет в самый дорогой турнир серии за 100 000 долларов.