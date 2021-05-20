Десять дней назад австралиец стал чемпионом Super Millions, заработав 1,3 миллиона долларов. Эту неделю он начал триумфом в турбо-турнире.

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Теперь вот Майклу не было равных в супер турнире хайроллеров. Бай-ин сюда стоил 25,5 тысяч баксов, поэтому не удивительно, что компания собрались именитая.

Скажем, самый успешный австралийский покерист Матиас Эйбингер занял пятое место и заработал 75 тысяч долларов. Лучший игрок Боснии Альмедин Имсирович стал третьим, получив 145,6 тысяч "зеленых".

В решающем хедз-апе оружие скрестили Артур Мартиросян и Майкл Аддамо. Австралиец смог преодолеть сопротивление россиянина. Артур заработал 223 тысячи долларов, а чемпион стал богаче на 363,3 тысячи баксов!

Поэтому за последние десять дней Аддамо оформил уже третью победу в турнире богачей, в сумме заработав 1,7 миллиона долларов!