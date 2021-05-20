Десять днів тому австралієць став чемпіоном Super Millions, заробивши 1,3 мільйона доларів. Цей тиждень він розпочав тріумфом у турбо-турнірі.

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Тепер от Майклові не було рівних у супер турнірі хайролерів. Бай-ін сюди коштував 25,5 тисяч баксів, тому не дивно, що компанія зібралися іменита.

Скажімо, найуспішніший австралійський покерист Матіас Ейбінгер посів п’яте місце і заробив 75 тисяч доларів. Найкращий гравець Боснії Альмедін Імсіровіч став третім, отримавши 145,6 тисяч "зелених".

У вирішальному хедз-апі зброю схрестили Артур Мартіросян і Майкл Аддамо. Австралієць зміг здолати спротив росіянина. Артур заробив 223 тисячі доларів, а чемпіон став багатшим на 363,3 тисячі баксів!

Тож за останні десять днів Аддамо оформив уже третю перемогу в турнірі багатіїв, у сумі заробивши 1,7 мільйона доларів!