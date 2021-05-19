Конечно, всех карт создатели фильма не раскрывают. Рассказывают только общую информацию и радуют интересными деталями.

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В частности, известно, что в триллере будет играть звездный голливудский дуэт Рассел Кроу и Натали Портман. Рассел и Натали как раз закончили работу над картиной "Тор. Любовь и гром" и сразу приступили к новому заданию.

Известно, что Кроу сыграет миллиардера, который в собственном доме организует покерный турнир. Один из участников, как окажется впоследствии, это соревнование использует для мести ... у Натали также будет одна из главных ролей.

Съемки стартуют уже в июне в Австралии. Именно там Рассел Кроу заканчивал работу над четвертым "Тором", в котором актер сыграл Зевса.