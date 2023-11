19 грудня в Лас-Вегасі відбудеться непересічна покерна подія – турнір за 1 000 000 доларів Big One for One Drop, який востаннє проходив вже 5 років тому. Першим свою участь в івенті підтвердив мастодонт покерної професії Філ Айві, який пропонує кожному бажаючому стати його бекером.

Американець, який за кар’єру виграв призовими в офлайн-МТТ 41,1 млн доларів, уперше продає долі на турнір. Нехай мова йде лише про 1%, зате без коефіцієнту. Мінімальна покупка – 0.001% (10 доларів), максимальна – 0.01% (100 баксів).



Потенційний заробіток бекерів, вочевидь, залежатиме від кількості учасників, і успішності Філа, звісно. Словом, наразі свою участь підтвердили 14 покерних товстосумів, і кілька з них, як і Айві, продають долі на One Drop. Мова про Федіра Хольца, Алекса Фоксена, Маріо Мосбека і Майка Сетеру.



Грандіозна покерна подія із благодійною місією, мова саме про бай-ін в 1 000 000 доларів, відбудеться уп’яте. Частина кожного внеску допоможе організації One Drop Foundation забезпечити питною водою найбільш проблемні регіони планети.