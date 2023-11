19 декабря в Лас-Вегасе состоится незаурядное покерное событие – турнир за 1 000 000 долларов Big One for One Drop, который в последний раз проходил уже 5 лет назад. Первым свое участие в ивенте подтвердил мастодонт покера Фил Айви, который предлагает каждому желающему стать его беккером.

Американец, выигравший за карьеру призовыми в офлайн-МТТ 41,1 млн долларов, впервые продает доли на турнир. Пусть речь идет только об 1%, но без коэффициента. Минимальная покупка – 0.001% (10 долларов), максимальная – 0.01% (100 долларов).



Потенциальный заработок бекеров, очевидно, будет зависеть от количества участников и успешности Фила, конечно. Словом, свое участие подтвердили 14 покерных толстосумов, и несколько из них, как и Айви, продают доли на One Drop. Речь о Федоре Хольце, Алексе Фоксене, Марио Мосбеке и Майке Сетере.



Грандиозное покерное событие с благотворительной миссией, речь именно о бай-ине в 1 000 000 долларов, состоится в пятый раз. Часть каждого взноса поможет организации One Drop Foundation обеспечить питьевой водой наиболее проблемные регионы планеты.