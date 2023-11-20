Покерна кар'єра Маріо Мосбека розвивається дуже стрімко. Ще 5 року тому він був гравцем австрійського футбольного клубу "Вінер Нойштадт", що виступає у місцевій Бундеслізі. Але Мосбек вирішив покинути професійний спорт і відправився у кругосвітню подорож.

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Мандруючи різними кранами, хлопець відкрив для себе покер. Згодом австрієць сконцентрував усі свої зусилля навколо нової гри. Через кілька років ім'я Маріо Мосбека вже добре знали у покерному ком'юніті. Перший серйозний успіх прийшов у 2021 році, коли він протягом тижня виграв в онлайн-турнірах майже 1 000 000 доларів.

Зараз колишній футболіст продовжує вигідно інвестувати у покер. На нещодавній серії Triton Poker Маріо Мосбек отримав славу та визнання. У найдорожчому турнірі фестивалю Triton Invitational він став віцечемпіоном, а потім здобув титул у події Mystery Bounty з бай-іном 40 000 доларів.

Мосбек зі своєю нареченою Амандою та Федором Хольцом / Фото triton-series.com

Тепер Маріо Мосбек збирається підкорити ще один дорогий турнір. У соцмережах він повідомив, що гратиме подію Big One For One Drop із бай-іном 1 000 000 доларів. Цей турнір відбудеться у Лас-Вегасі 18 грудня. Участь у ньому на даний час вже підтвердили 14 гравців.