Покерний турнір за 1 000 000 доларів Big One for One Drop, який відбудеться через місяць в Лас-Вегасі, уже зібрав 13 хайролерів.

Серед новоприбулих Джейсон Кун – 4-й у списку All Time Money List із загальною сумою призових 52,6 млн доларів, які виграв в живих турнірах. У 2018 році американець уже інвестував мільйон у цей турнір, але тоді не зумів потрапити у призи.



Джейсон Кун / Фото WPT

Цьогорічний Big One for One Drop також не оминуть своєю увагою і гаманцем Олексій Поняков, Артур Мартіросян, Орпен Кісачікоглу і Сантош Суварна. А першим виклик мегатурніру ще у вересні ефектно кинув зірковий покерист Філ Айві.



One Drop Foundation / Фото Sportingnews

Нагадаємо, частина кожного бай-іну піде на добрі справи. Учасники Big One for One Drop допоможуть забезпечити питною водою найбільш проблемні регіони планети.