Замість того, щоб спочивати на лаврах і насолоджуватися безбідною старістю, американець продовжить штурмувати турніри Світової серії. Про це Сайдел зізнався в інтерв'ю після грандіозної перемоги в онлайн-турнірі, якої покерна спільнота, чесно кажучи, не чекала.

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Приїхавши на весілля молодшої доньки, Ерік Сайдел затримався в Лондоні заради турніру і став ще щасливішим. Цікаво, а який подарунок батько презентував доньці безпосередньо на весіллі?

Так допізна заради покеру я не засиджувався років з 20. Лондон не дуже підходить для онлайну. Я звик рано вставати, а перший день тривав аж до ранку. І в онлайні мені не комфортно. Приємно грати прямо в ліжку, але я занадто часто помиляюся. Навіть за фінальним столом зробив два міскліки. Граючи в інтернеті, ти легко відволікаєшся і весь час боїшся, що почнуться проблеми зі зв'язком.

Сайделу довелося грати важливий турнір прямо в готелі. Одного разу з'єднання справді пропало, але інтернет швидко відновився. Американець зізнався, що перемога для нього стала теж несподіванкою. Дев'ятий браслет WSOP вважає найулюбленішим. Восени йому виповниться 62. Покидати улюблену справу точно не планує.

Я люблю грати і сподіваюся, що певний час зможу робити це на високому рівні. Планую зіграти близько 20 турнірів майбутньої Світової серії, хоча розчарований розкладом. Усі найдорожчі турніри з Холдему відбудуться напередодні Дня Подяки. Можливо, не зможу щось зіграти через свято.