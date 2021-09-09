Вместо того, чтобы почивать на лаврах и наслаждаться безбедной старостью, американец продолжит штурмовать турниры Мировой серии. Об этом Сайдел сообщил в интервью после грандиозной победы в онлайн-турнире, которую, покерное сообщество, честно говоря, не ждало.

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Приехав на свадьбу младшей дочери, Эрик Сайдел задержался в Лондоне ради турнира и стал еще счастливее. Интересно, а какой подарок отец презентовал дочери непосредственно на свадьбу?

Так допоздна ради покера я не засиживался лет с 20. Лондон не очень подходит для онлайна. Я привык рано вставать, а первый день длился до самого утра. И в онлайне мне не очень комфортно. Приятно играть прямо в кровати, но я слишком часто ошибаюсь. Даже за финальным столом сделал два миссклика. Играя в интернете, ты легко отвлекаешься и все время боишься, что начнутся проблемы со связью.

Сайделу пришлось играть важный турнир прямо в отеле. Однажды соединение действительно пропало, но интернет быстро восстановился. Американец признался, что победа в великом турнире для него тоже стала неожиданностью и девятый браслет WSOP он считает самым любимым. Осенью Сайделу исполнится 62 и забрасывать любимое занятие он точно не планирует.

Я люблю играть и надеюсь, что еще какое-то время смогу это делать на высоком уровне. Планирую сыграть около 20 турниров на предстоящей Мировой серии, хотя очень разочарован расписанием. Все дорогие турниры по Холдему пройдут в районе Дня Благодарения. Возможно, что-то не смогу сыграть из-за праздника.