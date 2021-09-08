Роб Янг не позиционирует себя как профессиональный игрок в покер. Он участвует в дорогих кэш-играх среди любителей-бизнесменов, где показывает отличные результаты. Однако британец давно стремится объединить покерную индустрию. У себя в Twitter он заявил о желании создать глобальную покерную организацию.

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64% из тех, кто проголосовал, положительно оценили инициативу. Игроки заинтересованы, чтобы их интересы отстаивали и защищали соответствующие регулирующие органы. Также свою поддержку уже выразил Фил Хельмут и другие профессиональные игроки – Мария Хо и Райан Лапланте.

По предварительным оценкам Роба Янга, разработка сайта с привлечением людей для управления организацией обойдутся в 20 000 долларов в месяц. Исходя из этого, он готов профинансировать проект на пять лет, инвестируя 1 200 000 долларов. Таким образом британский бизнесмен подтвердил серьезность намерений объединить покерное сообщество.

Также Янг заявил, что не хочет брать на себя полную ответственность за новую организацию. Председатель союза должен избираться на голосовании, однако он готов стать советником и вкладывать собственные деньги в проект.