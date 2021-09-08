Роб Янг не позиціонує себе як професійний гравець у покер. Він полюбляє брати участь у дорогих кеш-іграх серед любителів-бізнесменів, де показує відмінні результати. Проте британець давно прагне об'єднати покерну індустрію. У своєму Twitter він заявив про бажання створити глобальну покерну організацію.

Цікаво Проти лому є прийом: шалений канадець випустив з рук черговий титул

64% із тих, хто проголосував, позитивно сприйняли ініціативу. Гравці зацікавлені, щоб їхні інтереси відстоювали і захищали відповідні регулюючі органи. Також свою підтримку вже висловив Філ Хельмут та інші професійні гравці – Марія Хо і Райан Лапланте.

За попередніми оцінками Роба Янга, розробка веб-сайту із залученням людей для управління організацією обійдуться у 20 000 доларів на місяць. Виходячи з цього, він готовий профінансувати проєкт на п'ять років, інвестуючи 1 200 000 доларів. Таким чином британський бізнесмен підтвердив серйозність намірів об'єднати покерне співтовариство.

Також Янг заявив, що не хоче брати на себе повну відповідальність за нову організацію. Голову спілки мають обрати на голосуванні, однак він готовий стати радником та вкладати власні гроші в проєкт.