Майкл Адамо розпочав боротьбу за фінальним столом лише із четвертим стеком, але не довго перебував у затінку. Канадець увімкнув звичний агресивний режим і, отримавши схвалення фортуни, почав безапеляційно домінувати за столом.

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Адамо практично кожну руку відкривав рейзом і, як правило, чудово потрапляв у дошку. А якщо ні, кількома барелями блефу чітко вибивав опонентів із банку. А от блефувати проти Майкла не було сенсу. Чого лише вартий кол на рівері у виконанні канадця із комбінацією дама хай.

Зрештою, у 6-max у Адамо уже було більше фішок ніж у 5 його суперників разом взятих. Здавалось, лише Анатолію Філатову, який довго відсиджувався у засідці, вдасться нав’язати боротьбу чип-лідеру. Але і росіянин пішов відпочивати (3 місце – 250 тисяч доларів) з легкої руки шаленого канадця, виставившись із A-J проти K-5 Адамо. Чемпіон Super Millions Жерар Карбо / codigopoker.com

Справа дійшла до хедз-апу, який мав усі шанси завершитись блискавично. Стек Майкла у 6 разів перевершував скромний доробок Жерара Карбо. Але іспанець довів, що у покері усе можливо. Добряче потерпівши, "Hightroler" дочекався кількох сприятливих для себе кулерів і здійснив неймовірний камбек.

525 доларів, які Жерар Карбо інвестував у сателіт, перетворились на 420,5 К. Та найголовніше, іспанець здобув перемогу, яку ще довго обговорюватимуть покерні селебретіс. Майклу Адамо також є чим пишатись – 327 тисяч доларів на дорозі не валяються.