Сайдел став чемпіоном турніру хайролерів з бай-іном 10 тисяч доларів у рамках WSOP Online. Цей браслет Світової серії став уже дев’ятим у кар’єрі Еріка, при цьому перший із них він виграв ще 29 років тому!

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За кількістю трофеїв WSOP Сайдел зрівнявся із Джоні Моссом. Більше браслетів вигравали тільки Дойл Брансон, Джонні Чен, Філ Айві – по 10 і Філ Хельмут – 15.

Повертаючись до турніру хайролерів, то він зібрав 624 входи – майже без винятку топові професіонали, що робить перемогу Сайдела ще більш вражаючою. Ерік – один з небагатьох представників старої школи покеру, яким сьогодні вдається на рівних протистояти молоді. До того ж "дідусь" витратив на цей турнір лише один вхід, а наприклад, його суперник у хедз-апі уругваєць Франціско Бенітес – аж 9!

При цьому саме Бенітес вийшов у хедз-ап, переважаючи Сайдела за кількістю фішок у 5 разів. Та фортуна в цей день була цілковито на боці американця. У вирішальній роздачі його А-8 переїхали А-К Франціско. Тож Ерік став дев’ятиразовим чемпіоном WSOP і заробив найбільші для себе призові за понад 30 років виступів на Світовій серії – 977 тисяч доларів.