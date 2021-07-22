На учасників фестивалю чекають 9 крутих турнірів з Безлімітного Холдему та Омахи. Одразу в 4 івентах розіграють семизначні призові.

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Кульмінацією серії буде Main Event з гарантією 3 мільйони гривень, фінальний стіл якого транслюватимуть на каналах PokerMatch в YouTube та Twitch. Не зайвими на покерному святі будуть і хайролери, які кинуть виклик турніру із бай-іном 30 000 гривень та гарантією 2 мільйони.

Ще один цікавий івент чекає на поціновувачів Омахи у форматі супернокауту, а у турнірі PokerMatch Stars Bounty з Безлімітного Холдему передбачений приємний бонус. Той, хто "вполює голову" стрімера PokerMatch, отримає винагороду у 3 000 гривень.



Розклад турнірів PokerMatch UA Millions / PokerMatch

Відпочити від покерних баталій гості фестивалю зможуть, не відходячи від каси. Серія відбудеться у розкішному казино First (Gagarinn Hotel), яке розташоване на березі моря. Також в рамках заходу відбудеться гучна вечірка.

Поборотись за круті призові на PokerMatch UA Millions зможуть й покеристи із невеликим банкролом. Уже 26 липня на українській платформі стартують відбіркові змагання у найбільшу міжнародну live-серію. Більше інформації – на офіційному сайті PokerMatch.