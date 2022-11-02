Покеристи люблять весело проводити час та тішити публіку яскравими образами на Геловін. Багато з них охоче ділилися своїми фото у соцмережах і цьогоріч.
Цікаво Яка "зарплата" у професійного покериста: приклад Джастіна Бономо
Дівчата традиційно поставилися до справи дуже серйозно. Мелісса Шуберт приміряла образ Круелли Де Віль – головної лиходійки мультфільму "101 далматинець", а Сара Андервуд для свого образу влаштувала цілу фотосесію.
Мелісса Шуберт / Фото з інстаграму melissaschubert
Сара Андервуд / Фото з інстаграму saraunderwood
Професійна покеристка Лів Боері вразила фанатів відвертою червоною сукнею з глибокими вирізами.
Джулія Ханна Корнеліус поділилася позитивним фото одного з турнірів, де всі учасники ґрунтовно підготувалися до Геловіна.
А ось Філ Хельмут, схоже, цього року не підготувався, але вкотре вирішив нагадати всьому світу про свою геніальність, виклавши архівні фото, де він в різних образах з'являвся на турнірах Світової серії покеру.
Фараз Джака готувався до другого дня турніру в онлайні, тому встиг лише змайструвати з гарбуза важливу деталь для кожного будинку. Зізнався – усе робив своїми руками.
Гаррет Адельштейн, який досі залишається в епіцентрі скандалу через ситуацію з Роббі Лью, додав сімейне фото зі своєю дружиною та повідомив, що незабаром у їх родині поповнення.
Ну і найяскравіший твіт цього року на Геловін додав канадський покерист Кевін Мартін. Вони з дружиною створили цілу пародію на ту саму роздачу між Адельштейном і Лью, додавши пікантності образу Роббі.