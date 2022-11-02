Покеристи люблять весело проводити час та тішити публіку яскравими образами на Геловін. Багато з них охоче ділилися своїми фото у соцмережах і цьогоріч.

Цікаво Яка "зарплата" у професійного покериста: приклад Джастіна Бономо

Дівчата традиційно поставилися до справи дуже серйозно. Мелісса Шуберт приміряла образ Круелли Де Віль – головної лиходійки мультфільму "101 далматинець", а Сара Андервуд для свого образу влаштувала цілу фотосесію.

Мелісса Шуберт / Фото з інстаграму melissaschubert

Сара Андервуд / Фото з інстаграму saraunderwood

Професійна покеристка Лів Боері вразила фанатів відвертою червоною сукнею з глибокими вирізами.

Джулія Ханна Корнеліус поділилася позитивним фото одного з турнірів, де всі учасники ґрунтовно підготувалися до Геловіна.

А ось Філ Хельмут, схоже, цього року не підготувався, але вкотре вирішив нагадати всьому світу про свою геніальність, виклавши архівні фото, де він в різних образах з'являвся на турнірах Світової серії покеру.

Фараз Джака готувався до другого дня турніру в онлайні, тому встиг лише змайструвати з гарбуза важливу деталь для кожного будинку. Зізнався – усе робив своїми руками.

Гаррет Адельштейн, який досі залишається в епіцентрі скандалу через ситуацію з Роббі Лью, додав сімейне фото зі своєю дружиною та повідомив, що незабаром у їх родині поповнення.

Ну і найяскравіший твіт цього року на Геловін додав канадський покерист Кевін Мартін. Вони з дружиною створили цілу пародію на ту саму роздачу між Адельштейном і Лью, додавши пікантності образу Роббі.