Джастін Бономо – один із найсильніших хайролерів сучасності. Він є універсальним гравцем, оскільки відомий своїми виграшами як в онлайні, так і в живих турнірах. Промінявши навчання у коледжі на покер, молодий Джастін не помилився – загальна сума його виграшів на цей час складає понад півсотні мільйонів доларів.

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Жовтень був успішним місяцем для Бономо. Тільки у живих турнірах він виграв 1 093 992 долари. За даними сайту покерної статистики The Hendon Mob, з 5 по 19 жовтня американець взяв участь лише у 5 турнірах, в яких стабільно потрапляв у призи.

Найкращим результатом Джастіна Бономо у жовтні стало 4 місце на Super High Roller Bowl, де він заробив 720 000 доларів. Наступний банк уродженець Вірджинії зірвав за перемогу в турнірі WPT Five Diamond World Poker Classic – майже 230 000 доларів. Між цими турнірами Бономо двічі відзначився на серії хайролерів WPT Five Diamond, а пізніше виграв ще 44 700 доларів.

Джастін Бономо після перемоги / Фото wsop.com

Виявилося, що покерна "зарплата" Джастіна Бономо у жовтні склала понад мільйон доларів та близько 35 000 доларів на день. Навіть з урахуванням витрат на бай-іни та перельоти, минулий місяць для американця видався справді успішним.