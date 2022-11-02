Джастин Бономо – один из самых сильных хайроллеров современности. Он является универсальным игроком, поскольку известен своими выигрышами как в онлайне, так и в живых турнирах. Променяв учебу в колледже на покер, молодой Джастин определенно не прогадал – общая сумма его выигрышей на данный момент составляет более полсотни миллионов долларов.

Читайте также В октябре в турнирах серии Glory to Ukraine на PokerMatch разыграно более 17 000 000 гривен

Октябрь был сильным месяцем для Бономо, учитывая, что только в живых турнирах он выиграл 1 093 992 доллара. По данным сайта покерной статистики The Hendon Mob, с 5 по 19 октября американец принял участие в 5 событиях и везде попадал в призы.

Самым лучшим результатом Джастина Бономо в октябре стало 4 место на Super High Roller Bowl, где он заработал 720 000 долларов. Следующий крупный банк уроженец Вирджинии сорвал за победу в турнире WPT Five Diamond World Poker Classic – около 230 000 долларов. В промежутках между этими событиями Бономо дважды отличился на хайроллерской серии WPT Five Diamond, а позже выиграл еще 44 700 долларов.

Джастин Бономо после победы / Фото wsop.com

Получается, что в октябре покерная "зарплата" Джастина Бономо составила более миллиона долларов и порядка 35 000 долларов в день. Даже с учётом затрат на бай-ины и перелёты, прошлый месяц для американца получился действительно успешным.