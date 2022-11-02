Покеристы любят весело проводить время и радовать публику яркими образами на Хэллоуин. Многие из них охотно делились своими фото в соцсетях и в этом году.

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Девушки традиционно отнеслись к делу очень серьезно. Мелисса Шуберт примерила образ Круэллы Де Виль – главной злодейки мультфильма "101 далматинец", а Сара Андервуд для своего образа устроила целую фотосессию.

Мелисса Шуберт / Фото из инстаграма melissaschubert

Сара Андервуд / Фото из инстаграма saraunderwood

Профессиональная покеристка Лив Боэри удивила своих фанатов откровенным красным платьем с глубокими вырезами.

Джулия Анна Корнелиус в твиттере поделилась позитивным фото одного из турниров, где все участники основательно подготовились к Хэллоуину.

А вот Фил Хельмут, похоже, в этом году не подготовился, но в очередной раз решил напомнить всему миру о своей гениальности, добавив архивные фото, где он в разных образах появлялся на турниры Мировой серии покера.

Фараз Джака готовился ко второму дню крупного турнира в онлайне, поэтому успел смастерить из тыквы очень важную деталь в каждом доме. Признался – все делал своими руками.

Гаррет Адельштейн, который до сих пор остается в эпицентре скандала из-за ситуации с Робби Лью, добавил семейное фото со своей женой и сообщил, что в семье скоро будет пополнение.

Ну и самый яркий твит этого года на Хэллоуин добавил канадский покерист Кевин Мартин. Они с женой спародировали ту самую скандальную раздачу между Адельштейном и Лью, добавив пикантности образу Лью.