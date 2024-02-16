Успішний покерний регуляр і тренер Бенджамін Ролле частенько тішить своїх підписників корисною інформацією стосовно покерної професії. Цього разу опублікував більше десяти тез, завдяки яким можна стати фінансово успішним у цьому ремеслі.

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- Ти програєш не тому, що тобі не щастить. Ти програєш, бо недостатньо хороший у покері;

- Статистика не має пам'яті. Якщо в останні тижні у тебе невдалий ран, це не означає, що згодом він стане кращим;

- Нікому немає діла до історій твоїх бедбітів;

- Ти не "заслуговуєш" у покері ні нащо;

- Твій емоційний стан не виправдовує погану гру. Ти можеш грати добре, навіть коли сердишся;

- Ти не особливий. Банкрол-менеджмент потрібний тобі так само, як й іншим;

- Ти фіш, якщо не знаєш, як експлойтити опонентів за своїм столом;

- Перейматись щодо виграшів чи фінансової ситуації інших гравців, а також драматизувати – це поведінка абсолютного лузера;

- За реальними столами з реальними опонентами значення мають правильні рішення, які не є виправдані солвером;

- Ранні та середні стадії турнірів досить нудні. Потрібно грати тайтово та терпляче. На пізніх стадіях маєш повне право перетворитися на психа, який ганяється за переляканими чи слабкими опонентами;

- Велике его у покері = банкрутство;

- Вміння спускатися по лімітах – це суперсила;

- Фолди на рівері – це обов'язково! Не переоцінюйте свої топ-пари (проти третього бареля, чи рейзу на рівері).