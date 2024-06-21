Не без успіхів українців минув і турнір Monster Stack з бай-іном 1 500 доларів, що зібрав понад 8 тисяч входів.

До теми Найфартовіший гравець WSOP: епічна перемога Кріса Ханічена майже на 3 мільйони доларів

Найвище з наших забрався фіналіст Main Even WSOP-2018 Артем Металіді. Цього разу йому вдалося фінішувати на 66 сходинці, що принесло понад 17 тисяч доларів призових. Щодо інших представників синьо-жовтого прапора, то Назар Бугайов посів 164 місце (7 987 доларів), Валентин Шабельник – 567 (3 998 доларів), а Ростислав Сабіщенко – 768 (3 151 долар).

Через велику кількість учасників змагання розтягнулися аж на п’ять днів і найвитривалішим у цьому марафоні виявився португальський професіонал Педро Невес. Фінальний стіл він розпочинав з гігантською перевагою за стеком над усіма суперниками і не дозволив нікому навіть наблизитися до себе. Нагородою за впевнену гру стали 1 098 220 доларів та здійснення ще підліткової мрії.

Я мріяв про браслет з того часу, як почав дивитися покер, коли мені було 14 чи 15,

– сказав щасливий чемпіон після перемоги.

Вантажник розбагатів завдяки покеру

Джаред Кінджері, який працює вантажником у Вашингтоні, став сенсаційним чемпіоном одного з турнірів WSOP-2024. За свій успіх Джаред отримав понад 400 тисяч доларів.