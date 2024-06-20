Змагання з Безлімітного Холдему із бай-іном 2 тисячі доларів зібрали понад півтори тисячі входів, а призовий фонд сягнув 2,7 мільйона доларів.

До теми Жіноча солідарність: покеристки шокували соцмережі зухвалою угодою

Після кількох днів боротьби сформувався фінальний стіл, що видався напрочуд інтернаціональним для WSOP, де зазвичай домінують американці. Тут знайшлося місце румуну, двом індійцям і одразу трьом представникам Іспанії. Один з піренейців Хав’єр Гомес навіть пробився до хедз-апу, утім, отримати омріяний чемпіонський браслет не зміг. На його шляху став Джаред Кінджері, який досить швидко захопив чіп-лідерство за фіналкою і впевнено контролював гру. Можна було б подумати, що новоспечений чемпіон є топовим покерним професіоналом, однак, це б виявилося дуже далеким від правди.

Я точно не можу назвати себе професійним гравцем. Працюю вантажником у Вашингтоні, тому граю не так і багато,

– зізнався Джаред.

Щоправда, і новачком американця називати було б несправедливо. Досі видатних результатів у нього дійсно не було, окрім одного. У 2022 році він посів другу сходинку на іншому турнірі WSOP і заробив тоді 433 000 доларів. Цьогорічна ж перемога принесла Джареду ще 410 тисяч.

Новий успіх української красуні

Зіркова українська покеристка Ольга Єрмольчева виграла один з сайд-івентів у рамках WSOP-2024. Перемога принесла українці 17 тисяч доларів.