Соревнования по Безлимитному Холдему с бай-ином 2 тысячи долларов собрали более полутора тысяч входов, а призовой фонд достиг 2,7 миллиона долларов.

К теме Женская солидарность: покеристки шокировали соцсети дерзким соглашением

После нескольких дней борьбы сформировался финальный стол, что выдался удивительно интернациональным для WSOP, где обычно доминируют американцы. Здесь нашлось место румыну, двум индийцам и сразу трем представителям Испании. Один из пиренейцев Хавьер Гомес даже пробился в хедз-ап, впрочем, получить заветный чемпионский браслет не смог. На его пути стал Джаред Кинджери, который довольно быстро захватил чип-лидерство на финалке и уверенно контролировал игру. Можно было бы подумать, что новоиспеченный чемпион является топовым покерным профессионалом, однако, это бы оказалось очень далеким от правды.

Я точно не могу назвать себя профессиональным игроком. Работаю грузчиком в Вашингтоне, поэтому играю не так и много,

– признался Джаред.

Правда, и новичком американца называть было бы несправедливо. До сих пор выдающихся результатов у него действительно не было, кроме одного. В 2022 году он занял второе место на другом турнире WSOP и заработал тогда 433 000 долларов. Нынешняя же победа принесла Джареду еще 410 тысяч.

Новый успех украинской красавицы

Звездная украинская покеристка Ольга Ермольчева выиграла один из сайд-ивентов в рамках WSOP-2024. Победа принесла украинке 17 тысяч долларов.