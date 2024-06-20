Річ у тім, що під час Світової серії відбуваються не лише масштабні турніри, переможці яких отримують омріяні чемпіонські браслети, але й невеличкі сайд-івенти.

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Власне, в одному з таких і змогла перемогти зіркова українська покеристка. Змагання WSOP PokerNews Daily Deepstacks з бай-іном 400 доларів зібрали 242 входи, а призовий фонд сягнув майже 80 тисяч доларів. 37 покеристів стали призерами турніру, а на найвищу сходинку підсумкового протоколу підійнялася саме Єрмольчева. У хедз-апі українка розібралася з американцем Річардом Клінком і отримали 17 тисяч доларів призових.

У своєму Інстаграмі Ольга опублікувала пост, присвячений перемозі, назвавши його "Драма у трьох діях". На першому фото Єрмольчева сконцентровано грає у покер вранці, на другому – дегустує вино увечері, а на третьому – вже святкує перемогу в турнірі пізно вночі.



Інстаграм-сторінка Ольги Єрмольчевої



Інстаграм-сторінка Ольги Єрмольчевої



Інстаграм-сторінка Ольги Єрмольчевої

Результати фінального столу

Ольга Єрмольчева – 17 151 долар Річард Клінк – 11 565 Леррі Біш – 7 989 Джонатан Камара – 5 655 Чарльтон Хюз – 4 104 Джордж Хортелано – 3 055 Трунг Фам – 2 335 Ентоні Каморс – 1 834 Річард Вілхак – 1 480

Найкращий серед українців

Поки ж найкращий результат серед представників синьо-жовтого прапора у браслетних подіях WSOP належить Костянтину Kostya_Jock Гольському. Він, нагадаємо, фінішував другим у турнірі за 3 000 доларів і заробив 344 тисячі.