Не без успехов украинцев прошел и турнир Monster Stack с бай-ином 1 500 долларов, собравший более 8 тысяч входов.

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Выше всех из наших забрался финалист Main Even WSOP-2018 Артем Металиди. На этот раз ему удалось финишировать на 66 строчке, что принесло более 17 тысяч долларов призовых. Что касается других представителей сине-желтого флага, то Назар Бугаев занял 164 место (7 987 долларов), Валентин Шабельник – 567 (3 998 долларов), а Ростислав Сабищенко – 768 (3 151 доллар).

Из-за большого количества участников соревнования растянулись аж на пять дней и самым выносливым в этом марафоне оказался португальский профессионал Педро Невес. Финальный стол он начинал с гигантским преимуществом по стеку над всеми соперниками и не позволил никому даже приблизиться к себе. Наградой за уверенную игру стали 1 098 220 долларов и осуществление еще подростковой мечты.

Я мечтал о браслете с тех пор, как начал смотреть покер, когда мне было 14 или 15,

– сказал счастливый чемпион после победы.

Грузчик разбогател благодаря покеру

Джаред Кинджери, который работает грузчиком в Вашингтоне, стал сенсационным чемпионом одного из турниров WSOP-2024. За свой успех Джаред получил более 400 тысяч долларов.