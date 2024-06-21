Турнір 100 000 High Roller No-Limit Hold'em на WSOP зібрав солідну банду покерних регулярів, чого лише вартий склад учасників фінального столу. Утім фортуна цього вечора вирішила оминути своєю увагою покеристів, які уже мають у своїй колекції золоті браслети.

До теми Другий браслет WSOP за 2 тижні – неймовірний Сівер підібрався до 26 мільйонів кар’єрних призових

Кріс Ханічен розпочинав фінальний день із другим стеком, але з плином часу розгубив фішки і кілька разів стояв за крок від вильоту. Скажімо, у 3-max він уже готувався прощатись із опонентами, коли власник 6 титулів WSOP Джеремі Асмус із A-J наловив туза на тьорні. Яким же було здивування Ханічена, коли його кишенькові 5-5 урятувались на рівері, "витягнувши" лише одну із двох п’ятірок з колоди.



Кріс Ханічен святкує перемогу на WSOP / Фото Poker.org

Далеко позаду був Кріс й коли поїхав із A-6 проти A-K Віктора Блума, але шістка на рівері відправила грізного "Isildur1" відпочивати (1 311 091 доларів призових). Зрештою, у вирішальній роздачі хедз-апу проти Асмуса (1 892 260 доларів призових) Ханічен знову на рівері зібрав сильнішу комбінацію, побивши кишенькову пару тріпсом. Фантастичну перемогу і виграш 2 838 389 доларів із Крісом Ханіченом розділили майже 30 його палких уболівальників.

Можна кидати роботу вантажника: аматор розбагатів майже на мільйон доларів на WSOP

Світова серія покеру (WSOP) – місце, де дивовижні історії успіху трапляються ледь не щодня. От і турнір №44 отримав вельми несподіваного чемпіона.