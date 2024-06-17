Зовсім нещодавно ми розповідали про перемогу Сівера у турнірі з Omaha Hi-Lo 8 or Better, де він отримав понад 400 тисяч доларів призових.

До теми Зірка UFC шокував покерних хайролерів: Баффер зіграв за фінальним столом WSOP

Тепер же американець не мав рівних у змаганнях з Раззу із бай-іном 1 500 доларів. Скотт буквально не залишив шансів нікому із суперників. Захопивши лідерство ще у другий день змагань, він не віддав його нікому аж до завершення хедз-апу. У фінальній битві Сівер розібрався із Брендоном Шек-Харрісом. Чемпіону дісталися 140 тисяч призових, а срібному призеру – 94 тисячі.

Це дивне відчуття, коли ти ставиш собі, на перший погляд, недосяжну мету, але потім крок за кроком наближаєшся до неї. Я хочу стати гравцем року WSOP-2024. Зроблю все, що в моїх силах, аби добитися цього. Хочу виграти ще 5 браслетів. Але будьмо реалістами, мабуть, виграю ще два,

– без зайвої скромності заявив Скотт після перемоги.

Загалом же у Сівера тепер 6 браслетів WSOP і за цим показником він зрівнявся з такими легендами гри, як Даніель Негреану, Браян Раст, Шон Діб та інші. А от кар’єрні призові Скотта стрімко наближаються до вражаючих 26 мільйонів доларів.

Кінець 10-річного очікування

Зірковий покерист Філ Айві нарешті виграв свій 11-й в кар’єрі і перший за останніх десять років браслет WSOP. Тепер більше таких нагород ніж Айві має лише Філ Хельмут – 17.