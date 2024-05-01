Не так давно Ольга з’явилася у звабливому образі на обкладинці популярного журналу The Rounder. На диво, у, здавалося б, цілком сучасній і адекватній покерній спільноті, світлина українки викликала хвилю критики. На щастя, сама Єрмольчева цим не переймається.

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Команда Rounder запропонувала поставити мене на обкладинку. Ідея мені сподобалася, от і все. Обкладинка не повинна ображати чиїсь почуття – це просто фото, яке мені сподобалася,

– каже Ольга.

Ба більше, українка вирішила ще більше позлити хейтерів, опублікувавши нове спокусливе фото у своєму інстаграмі.

Одні жінки народжені, щоб підлаштовуватися, а інші, щоб носити червоне. Готова до нових розмов, наскільки я погана

– підписала світлину Єрмольчева.

Скільки б не було таких розмов, вони, вочевидь, лише додають українській покеристці мотивації добиватися успіхів за покерними столами. У найближчих планах Єрмольчевої – подорож до Лас-Вегаса, де уже наприкінці травня стартує головний покерний фестиваль планети World Series of Poker.

Понад 100 тисяч доларів для українського профі

Один з найуспішніших нині українських покеристів Андрій Держипільський посів п’яте місце у престижному турнірі GGMillions, що принесло йому 116 тисяч доларів призових.