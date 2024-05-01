Український хайролер Андрій Держипільський уже вшосте в цьому році зіграв за фінальним столом онлайн-турніру GGMillions, де представники покерної еліти скидаються до 10 300 доларів в боротьбі за круті призові і один із найпрестижніших трофеїв у мережі Інтернет.

До теми Держипільський знову за фіналкою топового турніру – 1,5 мільйона у кишені

Цього тижня Держипільський фінішував п’ятим з-поміж 152 гравців і отримав 116 774 доларів призових (понад 4.6 млн гривень). А ось як виглядають усі топові результати українця на GGMillions у цьому році:

• 6 місце – 107 825 додарів;

• 2 місце – 264 560;

• 8 місце – 51 205;

• 9 місце – 41 000;

• 4 місце – 144 904;

• 5 місце – 116 774.



Чемпіон турніру Юрій Дзивілевський / Фото Party Poker

Що стосується переможця звітного івенту, ним став Юрій Дзивілевський. Бразильський профі захопив лідерство на старті фіналки і упевнено допровадив справу до перемоги, своєї другої звитяги на GGMillions. Приз для чемпіона – 308 956 доларів.