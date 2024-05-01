Не так давно Ольга появилась в обольстительном образе на обложке популярного журнала The Rounder. На удивление, в, казалось бы, вполне современном и адекватном покерном сообществе, фотография украинки вызвала волну критики. К счастью, сама Ермольчева не волнуется.

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Команда Rounder предложила поставить меня на обложку. Идея мне понравилась, вот и все. Обложка не должна оскорблять чьи-то чувства – это просто фото, которое мне понравилось,

– говорит Ольга.

Более того, украинка решила еще больше позлить хейтеров, опубликовав новое соблазнительное фото в своем инстаграм.

Одни женщины рождены, чтобы подстраиваться, а другие, чтобы носить красное. Готова к новым разговорам, насколько я плохая

– подписала фотографию Ермольчева.

Сколько бы ни было таких разговоров, они, очевидно, только добавляют украинской покеристке мотивации добиваться успехов за покерными столами. В ближайших планах Ермольчевой – путешествие в Лас-Вегас, где уже в конце мая стартует главный покерный фестиваль планеты World Series of Poker.

Более 100 тысяч долларов для украинского профи

Один из самых успешных ныне украинских покеристов Андрей Держипильский занял пятое место в престижном турнире GGMillions, что принесло ему 116 тысяч долларов призовых.