Ден Білзерян не потребує зайвого представлення у покерному ком’юніті. А для тих, хто досі не знає про мільйонера та скандаліста, написав автобіографічну книгу. З-поміж інших подвигів, Білзерян акцентує на своєму непересічному хистові до покеру і матиме ще одну нагоду продемонструвати свій скіл.

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Білзеряна запросили на популярне шоу Hustler Casino Live, де крім покеристів-професіоналів, власними грошима у кеш-грі ризикуватиме професіонал футболу Неймар. Саме із ним, зізнається Ден, хотів би, насамперед, помірятись стеками.



Неймар / Фото PokerStars

Ми з Неймаром уже спілкувались онлайн, але ще не бачились наживо. Тому я з нетерпінням чекаю, коли уже зіграю з ним у покер. Спробую здивувати його та інших суперників, граючи 100% усіх рук,

- розповів Білзерян в коментарі Poker.org.



Ден Білзерян / Фото casino.org

Такий карколомний стиль Ден частенько застосовує, коли грає онлайн. Закидається "допінгом" і кошмарить покеристів на низьких лімітах, від чого неабияк кайфує. Утім, чи пройде такий трюк із товстосумами та ще й у живій грі? А у Hustler Casino Live, з поміж-інших, зіграє Алан Кітінг, для якого програти, чи виграти мільйон в одній роздачі, все одно, що простому смертному почистити зуби.

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