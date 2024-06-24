Дэн Билзерян не нуждается в лишнем представлении в покерном комьюнити. А для тех, кто до сих пор не знает о миллионере и скандалисте, написал автобиографическую книгу. Среди других подвигов, Билзерян акцентирует на своем незаурядном таланте к покеру и будет иметь еще одну возможность продемонстрировать свой скилл.

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Билзеряна пригласили на популярное шоу Hustler Casino Live, где кроме покеристов-профессионалов, собственными деньгами в кэш-игре будет рисковать профессионал футбола Неймар. Именно с ним, признается Дэн, хотел бы, прежде всего, помериться стеками.



Неймар / Фото PokerStars

Мы с Неймаром уже общались онлайн, но еще не виделись вживую. Поэтому я с нетерпением жду, когда уже сыграю с ним в покер. Попробую удивить его и других соперников, играя 100% всех рук,

– рассказал Билзерян в комментарии Poker.org.



Дэн Билзерян / Фото casino.org

Такой сногсшибательный стиль Дэн частенько применяет, когда играет онлайн. Закидывается "допингом" и кошмарит покеристов на низких лимитах, от чего изрядно кайфует. Впрочем, пройдет ли такой трюк с толстосумами да еще и в живой игре? А в Hustler Casino Live, из числа других, сыграет Алан Китинг, для которого проиграть, или выиграть миллион в одной раздаче, все равно, что простому смертному почистить зубы.

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