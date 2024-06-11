Турнір триває до останньої фішки – доведено Даніелем Вампаном, бізнесменом, який має власну справу у сфері сільського господарства. Американець був винагороджений за терпіння і наполегливість у турнірі WSOP 3K Limit Hold'em.
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У другий день змагань у Вампана залишалось лише 2000 фішок (0.4 ВБ) на блайндах 3000/5000, але чоловік не просто розкрутився, але й виграв цей івент.
Спочатку я потроївся. Згодом на ВБ виставився із 9-6 на флопі 10-9-5 і переграв Q-10.
Післе цієї роздачі я зрозумів – час вигравати. Дивне відчуття, я ніби знав, що так і станеться, -
ділиться емоціями Даніель Вампан.
Даніель Вампан / Фото PokerNews
У підсумку американець здолав поле із 248 учасників і виграв свій перший в кар’єрі браслет WSOP. Призові для чемпіона – 148 635 доларів.
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