Неймар, 2 чемпіони світу з боксу, зірка НБА та головний плейбой покеру: рецепт божевільного шоу

Увага більшості шанувальників покеру прикута до WSOP, що триває у Лас-Вегасі. Втім, зовсім скоро у фанів з’явиться дуже вагома причина трохи відволіктися від Світової серії.

Усе тому, що в рамках популярного шоу Hustler Casino Live відбудеться чи не найзірковіша кеш-гра в історії покеру. Хедлайнером компанії стане бразильський футболіст Неймар, який останнім часом приділяє покеру, чи не більше уваги ніж футболу.

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Ще граючи в Європі, Ней заявляв, що після завершення кар’єрі може професійно зайнятися покером. Тож, схоже, саме в цьому керунку бразилець і рухається. Компанію Неймару за столом складе його хороший друг, кіберспортсмен та один з найпопулярніших стрімерів у світі (19 мільйонів підписників на Twitch) – Ninja, він же Річард Тайлер Блевінс.



Неймар і Ninja / Соцмережі Ninja

Далі більше – ексчемпіон світу з боксу Раян Гарсія, який зараз не сходить з перших шпальт спортивних видань, але здебільшого зі скандальних причин. Нещодавно Гарсія сенсаційно переміг кривдника Василя Ломаченка Девіна Хейні. Перед боєм Раян, щоправда, провалив зважування, тож не міг претендувати на чемпіонські пояси опонента. Згодом виявилося, що американець ще й здав позитивний тест на допінг, після чого вихвалявся у соцмережах любов’ю до алкоголю і наркотиків. У покері Раян, до слова, теж не новачок. Раніше він досить успішно виступав у тому таки Hustler Casino Live. Ще одним представником боксу за столом буде інший ексчемпіон світу Кріс Юбенкс-молодший.

Не загубиться у суперзірковій компанії і Джиммі Батлер. Форвард клубу НБА Маямі Хіт відомий насамперед своєю непоступливістю і бійцівським характером на паркеті, точно перенесе це і за покерний стіл. Батлер, до слова, теж товаришує з Неймаром.



Неймар і Джиммі Батлер / World Red Eye

Не менший інтерес ніж усі перераховані зірки, у фанів покеру викликає і поява на шоу Дена Білзеряна. Покерист відомий своєю безмежною любов’ю до жінок, зброї, дорогих авто, алкоголю і так далі за списком, давно не з’являвся за телевізійними столами. Та можна не сумніватися, що екшену він у цій компанії додасть.

Відбудеться гра уже 22 червня.

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