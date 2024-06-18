Минулоріч Айк Хекстон тріумфував в одному із найдорожчих покерних турнірів і поповнив свій банкрол на 2 760 000 доларів. Без івенту хайролерів із серйозним бай-іном у 306 000 баксів не обійдеться і поточний покерний сезон.

До теми Прокинувся казково багатим: п’ятий браслет WSOP приніс Ніку Шульману семизначні призові

Цьогоріч організатори PokerGO влаштують елітні посиденьки на Північному Кіпрі в преміальному комплексі Merit Royal Cyprus. З 17 по 25 серпня тут відбудуться 10 турнірів, участь в яких можуть собі дозволити лише покеристи із дуже глибоким банкролом.



Перстень чемпіона Super High Roller Bowl / Фото PokerGO

Квиток у найдешевший івент з Безлімітного Холдему обійдеться у 25 750 доларів. А родзинка фестивалю – Super High Roller Bowl IX – коштуватиме для кожного учасника 306 000 баксів. Крім класичного Холдему, кілька івентів проведуь у форматі Mystery Bounty. Також відбудуться три турніри з Пот-Ліміт Омахи.

Покерист перетворив 300 доларів у 400 тисяч і виграв браслет WSOP

На WSOP-2024 фінішував поки наймасштабніший турнір – Gladiators of Poker. Є чим похвалитися тут і українським картярам.