В прошлом году Айк Хэкстон победил в одном из самых дорогих покерных турниров и пополнил свой банкролл на 2 760 000 долларов. Без ивента хайроллеров с серьезным бай-ином в 306 000 баксов не обойдется и текущий покерный сезон.

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В этом году организаторы PokerGO устроят элитные посиделки на Северном Кипре в премиальном комплексе Merit Royal Cyprus. С 17 по 25 августа здесь пройдут 10 турниров, участие в которых могут себе позволить только покеристы с очень глубоким банкроллом.



Перстень чемпиона Super High Roller Bowl / Фото PokerGO

Билет на самый дешевый ивент по Безлимитному Холдему обойдется в 25 750 долларов. А изюминка фестиваля – Super High Roller Bowl IX – будет стоить для каждого участника 306 000 баксов. Кроме классического Холдема, несколько ивентов проведут в формате Mystery Bounty. Также состоятся три турнира по Пот-Лимит Омахе.

Покерист превратил 300 долларов в 400 тысяч и выиграл браслет WSOP

На WSOP-2024 финишировал пока самый масштабный турнир – Gladiators of Poker. Есть чем похвастаться здесь и украинским картежникам.