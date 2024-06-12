Организаторы Мировой серии покера не забыли и об игроках с глубоким банкроллом. Тяжеловесы разыграли титул в ивенте по Безлимитному Холдему с бай-ином 25 000 долларов.

Читайте также: Как превратить 300 долларов в 400 тысяч: "гладиаторский" рецепт и успехи украинцев

Солидная стоимость билета оказалась по карману сразу 318 игрокам, и был побит прошлогодний рекорд этого же турнира – призовой фонд лишь немного не дотянул до 7,5 миллиона долларов. Активнее всего за главный приз, а это пока самая большая выплата за первое место на WSOP-2024, сражался Ник Шульман. За финальным столом американец был просто неудержим.

Выиграв в 9-max гигантский стек весом в 105 ББ с QQ против AK Ноэля Родригеса, Шульман кошмарил соперников вплоть до самой развязки. Американец впоследствии отправил отдыхать сразу пятерых оппонентов. Интересно, что в хедз-апе Ник разобрался с тем же Родригесом, который положил начало доминированию будущего чемпиона.



Ник Шульман / Фото PokerNews

Шульман завоевал свой уже пятый браслет WSOP, который принес американцу 1 667 842 долларов призовых и позволил преодолеть отметку в 20 миллионов долларов общих карьерных достижений. Ноэль Родригес, хоть и не выиграл свой первый трофей на WSOP, оформил бест-кэш – 1 111 897 баксов.

От 0.4 блайнда до победы: бизнесмен совершил мощный камбэк на пути к золотому браслету

Даниэль Вампан, который практически вылетел из турнира WSOP во второй день соревнований, продемонстрировал, что в покере нет ничего невозможного. Волевая игра принесла американцу почти 150 000 долларов.