Організатори Світової серії покеру не забули і про гравців із глибоким банкролом. Важковаговики розіграли титул в івенті з Безлімітного Холдему з бай-іном 25 000 доларів.

Читайте також: Як перетворити 300 доларів у 400 тисяч: "гладіаторський" рецепт та успіхи українців

Солідна вартість квитка виявилась по кишені одразу 318 гравцям, а відтак було побито минулорічний рекорд цього ж турніру – призовий фонд лише трохи не дотягнув до 7,5 мільйона доларів. Найактивніше за головний приз, а це наразі найбільша виплата за перше місце на WSOP-2024, бився Нік Шульман. За фінальним столом американець був просто нестримним.

Вигравши у 9-max гігантський стек вагою у 105 ВБ із QQ проти AK у Ноеля Родрігеса, Шульман кошмарив суперників аж до самої розв’язки. Американець згодом відправив відпочивати одразу п’ятьох опонентів. Цікаво, що у хедз-апі Нік розібрався із тим таки Родрігесом, який поклав початок домінуванню майбутнього чемпіона.



Нік Шульман / Фото PokerNews

Шульман, відтак, здобув свій уже п’ятий браслет WSOP, який приніс американцю 1 667 842 доларів призових і дозволив здолати позначку у 20 мільйонів доларів загальних кар’єрних здобутків. Ноель Родрігес, хоч і не виграв свій перший золотий браслет, оформив бест-кеш – 1 111 897 баксів.

Від 0.4 блайнда до перемоги: бізнесмен здійснив потужний камбек на шляху до золотого браслету

Даніель Вампан, який практично вилетів із турніру WSOP у другий день змагань, продемонстрував, що у покері немає нічого неможливого. Вольова гра принесла американцеві майже 150 000 доларів.