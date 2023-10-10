У бразильської зірки "Аль-Хіляля" Неймара та його дівчини Бруни Б'янкарді народилася донька. Про це футболіст повідомив у своїх соцмережах. "Маві з'явилася, щоб доповнити наше життя", – написав Неймар.

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Щаслива звістка надійшла у суботу, а вже в неділю Неймар змагався за віртуальними покерними столами. Він полюбляє несподівано увірватися в якийсь турнір. Так і цього разу: його ім'я значилося серед учасників події Sunday Warm-Up High Roller із бай-іном 1 050 доларів.

Зірковий футболіст мав шанс виграти свій перший великий титул, але у хед-запі він поступився шведському опоненту "flerrehuve". Попри програш, Неймар із користю витратив час. За 2 місце він отримав понад 9 000 доларів призових.

Неймар і покер

Неймар – один із найвідоміших фанатів покеру серед футболістів із зірковим статусом. Бразилець брав участь у Світовій серії покеру, а також грав на EPT у Барселоні в турнірі з бай-іном 100 000 доларів.