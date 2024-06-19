Неймар, 2 чемпиона мира по боксу, звезда НБА и главный плейбой покера: рецепт сумасшедшего шоу

Внимание большинства поклонников покера приковано к WSOP, который проходит в Лас-Вегасе. Впрочем, совсем скоро у фанов появится очень весомая причина немного отвлечься от Мировой серии.

Все потому, что в рамках популярного шоу Hustler Casino Live состоится едва ли не самая звездная кэш-игра в истории покера. Хедлайнером компании станет бразильский футболист Неймар, который в последнее время уделяет покеру, едва ли не больше внимания чем футболу.

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Еще играя в Европе, Ней заявлял, что после завершения карьеры может профессионально заняться покером. Похоже, именно в этом направлении бразилец и движется. Компанию Неймару за столом составит его хороший друг, киберспортсмен и один из самых популярных стримеров в мире (19 миллионов подписчиков на Twitch) – Ninja, он же Ричард Тайлер Блевинс.



Неймар и Ninja / Соцсети Ninja

Дальше больше – экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия, который сейчас не сходит с первых полос спортивных изданий, но по большей части по скандальным причинам. Недавно Гарсия сенсационно победил обидчика Василия Ломаченко Девина Хейни. Перед боем Райан, правда, провалил взвешивание, поэтому не мог претендовать на чемпионские пояса оппонента. Впоследствии оказалось, что американец еще и сдал положительный тест на допинг, после чего хвастался в соцсетях любовью к алкоголю и наркотикам. В покере Райан, к слову, тоже не новичок. Ранее он довольно успешно выступал в том же Hustler Casino Live. Еще одним представителем бокса за столом будет другой экс-чемпион мира Крис Юбэнкс-младший.

Не затеряется в суперзвездной компании и Джимми Батлер. Форвард клуба НБА Майами Хит известен прежде всего своей неуступчивостью и бойцовским характером на паркете, точно перенесет это и за покерный стол. Батлер, к слову, тоже дружит с Неймаром.



Неймар и Джимми Батлер / World Red Eye

Не меньший интерес чем все перечисленные звезды, у фанов покера вызывает и появление на шоу Дэна Билзеряна. Покерист известен своей безграничной любовью к женщинам, оружию, дорогим авто, алкоголю и так далее по списку, давно не появлялся за телевизионными столами. Но можно не сомневаться, что экшна он в этой компании добавит.

Состоится игра уже 22 июня.

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