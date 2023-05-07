У закладі Circa Las Vegas Legacy Club зібрався зірковий склад учасників турніру Baller Dream Foundation Celebrity Poker Tournament. Відомі спортсмени змагалися за призовий фонд – 175 000 доларів.

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Переможцем став колишній нападник Національної футбольної ліги, чемпіон Супербоула у складі "Денвер Бронкос" Еван Метіс. Він завершив кар'єру у 2017 році. Можливо, тепер Еван частіше з'являтиметься за покерними столами. Перемога у турнірі принесла йому 75 000 доларів.

Проте головною зіркою вечора був бейсболіст Роджер Клеменс. Американець отримав статус легенди, відігравши понад 20 років у різних клубах найпрестижнішої бейсбольної ліги США. Також Клеменс 7 разів вигравав приз Сая Янга та визнавався найціннішим гравцем МЛБ.

Це був мій перший досвід гри у покер. Діти дали мені кілька порад, але я не впевнений, що з цього щось вийшло, – прокоментував свій виступ бейсболіст.

Всі учасники турніру прибули на гру з однією метою – допомогти фонду Baller Dream Foundation, що фінансово підтримує дітей, які борються із раком. Фонд був одним зі співорганізаторів цієї події, тому спортсмени відгукнулися та взяли участь у благочинній справі.