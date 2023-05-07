В заведении Circa Las Vegas Legacy Club собрался звёздный состав в турнире Baller Dream Foundation Celebrity Poker Tournament. Известные спортсмены сражались за призовой фонд 175 000 долларов.

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Победителем стал бывший нападающий американского футбола, чемпион Супербоула в составе "Денвер Бронкос" Эван Мэтис. Он закончил карьеру в 2017 году. Вполне возможно, что Эван будет чаще появляться за покерными столами в будущем. Победа принесла ему 75 000 долларов.

Однако главной звездой вечера оказался бейсболист Роджер Клеменс. Американец обрёл статус легенды, отыграв более 20 лет в составе разных клубов самой престижной бейсбольной лиге США. Также Клеменс 7 раз выигрывал приз Сая Янга и признавался самым ценным игроком МЛБ.

Это был мой первый опыт игры в покер. Дети попытались дать мне несколько советов, но я не уверен, что из этого что-то вышло, – прокомментировал своё выступление бейсболист.

Все участники турнира прибыли на игру с одной целью – помочь фонду Baller Dream Foundation, который финансово поддерживает детей, борющихся с раком. Этот фонд был одним из организаторов покерного события, поэтому спортсмены откликнулись и поучаствовали в благотворительности.