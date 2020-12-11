Уже цієї середи після дев’ятирічної перерви покерні вболівальники зможуть глянути дебютну серію нового сезону шоу "High Stakes Poker".

Старт восьмого сезону легендарної програми чекали з нетерпінням. Через пандемію дату початку зйомок переносили, але наприкінці року шоу все ж побачить світ.

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Перша серія вийде 16 грудня. Хлопці гратимуть в Безлімітний Холдем. Мінімальний внесок буде 200 тисяч доларів, блайнди 400/800 "баксів".

Компанія учасників зібралася насправді зіркова. Тут і Том Дван, і Брін Кенні й Філ Айві, Даг Полк, Філ Хельмут та ще багато статусних покеристів. Тож боротьба має бути захопливою. Чекати залишилося менше тижня.

Нагадаємо, через пандемію від участі у шоу відмовилися представники старої школи.

Офіційним транслятором шоу є PokerGo. Річну підписку на платформу можна придбати за сто доларів.