Уже в эту среду после девятилетнего перерыва покерные болельщики смогут посмотреть дебютную серию нового сезона шоу "High Stakes Poker".

Старт восьмого сезона легендарной программы ждали с нетерпением. Из-за пандемии дату начала съемок переносили, но в конце года шоу все же увидит свет.

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Первая серия выйдет 16 декабря. Парни будут играть в Безлимитный Холдем. Минимальный взнос будет 200 тысяч долларов, блайнды 400/800 "баксов".

Компания участников собралась на самом деле звездная. Здесь и Том Дван, и Брин Кенни и Фил Айви, Даг Полк, Фил Хельмут и еще много статусных покеристов. Поэтому борьба должна быть увлекательной. Ждать осталось меньше недели.

Напомним, из-за пандемии от участия в шоу отказались представители старой школы.

Официальным транслятором шоу является PokerGo. Годовую подписку на платформу можно приобрести за сто долларов.