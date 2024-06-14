Українець заробив божевільну суму, але зупинився за крок до браслета WSOP

Костянтин Kostya_Jock Гольський показав поки найкращий результат серед українців на WSOP-2024, що триває у Лас-Вегасі. Костя фінішував другим у змаганнях з Безлімітного Холдему.

Змагання у форматі 6-max з бай-іном 3000 доларів зібрали понад 1 200 входів і після кількох днів баталій сформувався фінальний стіл, за яким знайшлося місце і популярному українському стрімеру.

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Костянтин був близьким до того, аби покинути фіналку одним з перших – в якусь мить в представника України залишався лише 1 великий блайнд. Утім, вже не вперше упродовж цього турніру Гольський продемонстрував, що вміє притягти удачу в потрібний момент. Костя зміг кілька разів подвоїтися, перечекав вильоти кількох опонентів і от раптом вже сидів у хедз-апі навпроти останнього суперника – американця Ніколаса Сіварда.

Фінальну битву Костя розпочинав, майже удвічі відстаючи за розміром стеку, утім, йому вдалося нівелювати перевагу опонента та навіть вирватися вперед, але далі, на жаль, для українських фанів покеру справа не пішла. Сівард спочатку відновив перевагу, а тоді і дотиснув Гольського. У вирішальній роздачі J-10 Ніколаса переїхали K-10 Костянтина. Чемпіон отримав свій перший браслет WSOP у кар’єрі та понад пів мільйона доларів призових. Водночас Kostya_Jock навряд чи аж надто засмутився – все-таки не щодня отримуєш 344 тисячі доларів призових.

Всім дякую за підтримку, дуже ціную ваші репости, всі гарні слова. Дуже вдячний. Всім не зможу відповісти, тому що завтра ж катати наступний турнір. В мене головне питання – коли буде Тритон наступний?,

– сказав Костя після перемоги.

Гольський відтак анонсував і продовження своїх пригод на WSOP-2024, де ще залишилося безліч турнірів, і майбутню дебютну участь у суперхайролерській серії Triton Poker, на яку тепер українцеві точно вистачить банкролу.

Знову на вершині

Відомий американський гравець Нік Шульман уп’яте у своїй кар’єрі став чемпіоном турніру WSOP. Перемога у змаганнях хайролерів з бай-іному 25 тисяч принесла йому понад мільйон доларів.