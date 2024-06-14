Украинец заработал сумасшедшую сумму, но остановился в шаге от браслета WSOP

Константин Kostya_Jock Гольский показал пока лучший результат среди украинцев на WSOP-2024, который проходит в Лас-Вегасе. Костя финишировал вторым в соревнованиях по Безлимитному Холдему.

Соревнования в формате 6-max с бай-ином 3 000 долларов собрали более 1 200 входов и после нескольких дней баталий сформировался финальный стол, за которым нашлось место и популярному украинскому стримеру.

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Константин был близок к тому, чтобы покинуть финалку одним из первых – в какой-то момент у представителя Украины оставался только 1 большой блайнд. Впрочем, уже не впервые на протяжении этого турнира Гольский продемонстрировал, что умеет притянуть удачу в нужный момент. Костя смог несколько раз удвоиться, переждал вылеты нескольких оппонентов и вот вдруг уже сидел в хедз-апе напротив последнего соперника – американца Николаса Сиварда.

Финальную битву Костя начинал, почти вдвое отставая по размеру стека, впрочем, ему удалось нивелировать преимущество оппонента и даже вырваться вперед, но дальше, к сожалению, для украинских фанов покера дело не пошло. Сивард сначала восстановил преимущество, а потом и дожал Гольского. В решающей раздаче J-10 Николаса переехали K-10 Константина. Чемпион получил свой первый браслет WSOP в карьере и более полумиллиона долларов призовых. В то же время Kostya_Jock вряд ли слишком расстроился – все-таки не каждый день получаешь 344 тысячи долларов призовых.

Всем спасибо за поддержку, очень ценю ваши репосты, все хорошие слова. Очень благодарен. Всем не смогу ответить, потому что завтра же катать следующий турнир. У меня главный вопрос – когда будет Тритон следующий?,

– сказал Костя после победы.

Гольский таким образом анонсировал и продолжение своих приключений на WSOP-2024, где еще осталось множество турниров, и предстоящее дебютное участие в суперхайролерской серии Triton Poker, на которую теперь украинцу точно хватит банкролла.

Снова на вершине

Известный американский игрок Ник Шульман в пятый раз в своей карьере стал чемпионом турнира WSOP. Победа в соревнованиях хайроллеров с бай-ином 25 тысяч принесла ему более миллиона долларов.