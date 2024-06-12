Молодий український покерист, більш відомий під ніком Kostya_Jock, не так давно виграв один з турнірів чемпіонату України у Львові, згодом добряче пошумів на EPT Monte Carlo, а тепер от має шанс стати першим представником синьо-жовтого прапора за фінальним столом WSOP-2024.

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Щоправда, роботи у Кості ще багато. Гольський зумів перейти у другий день турніру з Безлімітного Холдему з бай-іном 3 тисячі доларів. З понад 1 200 входів у грі залишився лише 61 покерист – усі гарантували собі мінімум 7 567 доларів призових. В українця 19-й стек – 970 000 фішок (майже 39 великих блайндів).

Коли у грі залишалося близько 200 картярів, Костя був на межі вильоту з турніру – в нього за спиною було менш як 4 великі блайнди. Утім, пішовши ол-ін з А-4, Kostya_Jock потроївся, відштовхнувся від дна і почав знову нарощувати стек.

Далі ще декілька роздач виграв маленьких, а потім покарав того челіка, який мене переїхав – з К-К проти його 8-8 – і прокричав йому "взяли"! Хто з мечем прийде – той від нього і загине,

– підсумував Костя свій перший день у турнірі.

Додамо, що у чіп-лідера турніру Джейка Ріпніка 2 680 000 фішок. З-поміж інших гру за трофей продовжують зіркові Джонатан Літл, Фараз Джака, Алекс Фоксен та Марія Хо. Чемпіон змагань, окрім омріяного браслета, отримає шалені пів мільйона доларів призових.

Як перетворити 300 доларів у 400 тисяч

Американський покерист Стефен Вінтерс став переможцем поки найбільшого турніру WSOP-2024 Gladiators of Poker з бай-іном 300 доларів, що зібрав понад 20 тисяч входів. За свій успіх Стефен отримав 400 тисяч призових.