Костянтин "Kostya_Jock" Гольський склав зброю в боротьбі за титул чемпіона Європи і мільйон євро призових. В Головній події Європейського покерного туру в Монте-Карло українець єдиний з наших пробився у четвертий день турніру, який розпочав із 15-м стеком з-поміж 49 учасників. Однак в одній із роздач розпрощався із левовою часткою стеку і незабаром вилетів.

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Фатальною для Гольського стала рука А-8s. В мульті-вей поті Костя влучив у старшу пару на флопі A-7-Q, але не завадив Борісу Ангелову із К-J протягнути гат-шот. Десятку на рівері болгарин зустрів крупною ставкою у 370 000 фішок. Гольський, використавши 3 тайм-банки, таки відколов і поставив себе у скрутне становище.



Костянтин Гольський / Фото USPF

Ще 260К українець віддав Ашкану Фатахі, запушивши Q-Jo проти А-Кs. А от залишки стеку Кості проковтнув маститий італійський профі Мустафа Каніт. Відтак "Kostya_Jock" фінішував на 34-му місці і отримав 20 100 євро призових.

Боротьба за титул чемпіона EPT Main Event триває, про розв’язку турніру розповімо згодом.