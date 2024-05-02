В Монте-Карло на фінішну пряму виходить Головна подія етапу Європейського покерного туру. В турнір з бай-іном 5 300 євро свої кошти інвестували й чимало українських покеристів і одразу сімом з них вдалось заробити.

До теми Українці заробили в битві хайролерів: восьмеро наших у призах на EPT Monte Carlo

Щоправда, на відміну від Кості Гольського, відомого стрімера та чемпіона України з покеру, шестеро наших уже не борються за трофей.

63. Олексій Левченко – 15 200 євро призових

77. Владислав Мартиненко – 13 200

81. Андрій Любовецький – 13 200

94. Михайло Демиденко – 13 200

111. Михайло Сезоненко – 11 500

176. Олексій Натоптаний – 5 800

А от " Kostya_Jock", саме за цим ніком Костю пізнають у покерному ком’юніті, вже гарантував собі 17 500 євро призових. Саме стільки, щонайменше, отримає кожен із 49 учасників, які залишились у грі. В українця є непогані перспективи пережити кілька пейджампів, ба більше, поборотись за головний приз – 1 000 000 євро.



Ден Сміт / Фото PokerNews

У Гольського зараз 930 000 фішок, а це 62 великі блайнди. Українець – 15-й у чип-каунті. Для порівняння, у чип-лідера турка Бедіра 1 895 000 фішок (126 ВБ). Серед зіркових гравців боротьбу продовжує і Ден Сміт – 5-й у списку All Time Money List (54.4 доларів призових за кар’єру). У американця 13-й стек – 1 020 000 (68 ВБ). Не зійшов із дистанції й власник 4 браслетів WSOP Адріан Матеос – 1 160 000 (77 ВБ).